Vittorio e Vanessa dopo Temptation Island non si nascondono più

non si nascondono più. Il fidanzato della fotonica Katia, che al termine diè tornato single, ha mantenuto fede a quanto detto alla belladurante l'ultima puntata: «Vediamoci fuori». E così è stato.In questi giornista trascorrendo le vacanze in Sardegna, l'isola su cui si trova anche il villaggio di Temptation Island , insieme ad altri protagonisti dell'ultima edizione del programma: con lui ci sono i suoi coinquilini nel villaggio dei fidanzati Massimo Colantoni e Arcangelo Bianco, e le tentatrici maddalena Vasselli e Sonia Onelli . Ma non solo. Come è facile verificare dalle numerose storie su Instagram pubblicate dall'allegra comitiva, a Poltu Quatu è arrivata ancheI due appaiono spesso insieme, dalla sera - dove si scatenano nei locali della Costa Smeralda, al mattino, quando vanno in spiaggia insieme. E amano anche scherzare sulla loro relazione, ache al momento non è stata in alcun modo ufficializzata ma sembra comunque che un feeling ci sia: «Ragazzi buonasera, in tutti i ristoranti in cui vado me la ritrovo di fianco. Vado in un locale e me la ritrovo di fianco e non so più come fare», ha detto Vittorio in una storia. Se son rose fioriranno.