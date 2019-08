Temptation Island, Federica Caputo: «Ho scoperto che Ciro chattava con altre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il clima si scalda per alcune coppie di Temptation Island Vip 2. Dopo la lite tra Nathalye Caldonazzo e il compagno pare che anche tra Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo non fili tutto liscio. La ragazza ha raccontato che circa 8 mesi fa ha scoperto Ciro mentre chattava con altre persone. I due hanno litigato a lungo e nella testa di Federica si è insinuato il dubbio che lui l'abbia tradita.«Circa otto mesi fa ho scoperto che Ciro chattava con altre ragazze questa è l'occasione della vita, almeno per il nostro rapporto nel bene e nel male», racconta Federica nel video di presentazione di Temptation Island e insieme a lei c'è Ciro che ascolta le parole. Dal canto suo Petrone si dice motivato a mettere una pietra sul passato e con la partecipazione al reality vuole mostrare che è cambiato: «Io penso di essere cambiato, ho tanta voglia di dimostrarlo a lei. Speriamo bene...».