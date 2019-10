Temptation Island Vip, Alex Belli e Delia Duran col single: «Sono impazzito, volevo portarla via. Ora più forti di prima»

Temptation Island Vip. Sono entrati a reality in corso e ne sono usciti insieme. Alex Belli e la fidanzata Delia Duran hanno preso parte a “Temptation Island Vip”, condotto con successo di pubblico da Alessia Marcuzzi, e nonostante alcuni “screzi” per la vicinanza di lei al tentatore Riccardo Colucci, hanno continuato la loro relazione anche dopo il temuto falò di confronto finale.

Alcuni comportamenti di Delia hanno infastidito Alex, che voleva abbandonare il programma: “Come la vicinanza di lei a un'altra persona. Siamo arrivati lì sicuri dei nostri sentimenti – ha fatto sapere al “Magazine di Uomini e donne” - ma il fatto di vedere la propria donna vicina a un'altra persona con cui ha instaurato un feeling ti entra dentro nel cervello come un tarlo e non ti esce finché non chiarisci. Sono immagini che ti danno un fastidio che non si può immaginare. Io sono impazzito. C'è stato un momento in cui avrei voluto portarla via”.

Le cose però poi sono andate bene (“Da questa esperienza ho imparato che ogni momento che passi con la donna che ami devi ringraziare Dio di avertela fatta conoscere e apprezzare qualsiasi minuto trascorso con lei. Quando ci siamo ritrovati il nostro cuore scoppiava di gioia. Siamo usciti con una forza incredibile”) e il suo percorso gli ha dato tanto: “L’amore che ho per questa donna è veramente quello della vita. A trentasette anni mi sono sentita mancare l’aria, ci siamo promessi di non staccarci mai più neppure per mezza giornata”.

