Temptation Island, Salvo e Francesca: «Pentito di essermi comportato in maniera non consona a un programma tv»”

Salvo Santarsiero parla della sua relazione con Francesca Merra dopo la partecipazione a “Temptation Island”, docu reality condotto da Alessia Marcuzzi. L’esperienza è stata breve, ma ha insegnato ai due a guardare ai loro errori, per tornare a vivere appieno la storia d’amore.

L’esperienza è stata positiva: “La lontananza da Francesca – ha fatto sapere al Magazine di “Uomini e donne” – e soprattutto la sua lontananza mi hanno fatto riflettere sulla nostra storia. Non mi era mai capitato di stare distante da lei, avendo la possibilità di riflettere, come è successo in questo caso”. Riconosce i suoi errori (“Non aver cercato un faccia a faccia, ma piuttosto essermi allontanato da lei per dispetto”), e c’è qualcosa del suo percorso nel reality di cui si pente: “Di essermi comportato in maniera non consona alla mia persona e a un programma televisivo. Credo che chiunque abbia la possibilità di apparire in tv abbia il dovere di dare il buon esempio. E io ho peccato in questo”.

Ora, per il futuro della sua relazione, ha dei progetti (“Cercherò di dimostrarle di essere presente nel bene e nel male. Sarò la spalla che le è manca nell’ultimo periodo, dialogando sull’eventuale problema e cercando di risolverlo con la maturità che ho dimostrato ultimamente”) e ha fatto anche delle promesse a Francesca: “Tante, ma la più importante è quella di essere sinceri l’uno nei confronti dell’altra, avere un dialogo maturo e affrontare e risolvere le eventuali problematiche di coppia e di vita”.

Ultimo aggiornamento: 18:32

