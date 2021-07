Temptation Island, Floriana lascia Federico: «Fai schifo, sei ridicolo». Lui scoppia a piangere

Temptation Island 2021, ultime notizie: Floriana lascia Federico: «Fai schifo, sei ridicolo». Lui scoppia a piangere. Nonostante un pentimento iniziale Federico continua il suo percorso con la single Vincenza. Floriana invece sempre più convinta di voler chiudere la sua storia chiede a Filippo, durante la diretta della quarta puntata, un secondo falò di confronto. Questa volta Federico si presenta.

«Io sono venuta qui con dei dubbi e mi sono data delle risposte, la tua storia te la vai a fare fuori», Federico accusa il colpo e prova a reagire «io mi sono messo in gioco perché volevo capire i sentimenti reali per te» ma per ora Floriana sembra essere sicura della sua scelta. «Tu mi hai fatto stare cime una mer*a - ribatte Floriana durante la diretta della quarta puntata di Temptation Island 2021 - Io ti ho chiamato e non sei venuto, ti ho chiamato perchè quello che ho visto mi ha fatto stare così male da farmi capire tutto. Non mi ami, non mi rispetti e non mi meriti. Ora tu quella ragazza te la tieni, fai schifo e sei ridicolo. Io non sono fatta per me né tu per me, perché io non lo voglio uno così. Io voglio un uomo con le pal... che mi sappia difendere se parlano male di me. Un'altra come me non la troverai mai più».

Federico: «Noi non stavamo più bene insieme e non puoi dire il contrario, con quella ragazza mi sono messo in gioco. Io per quella ragazza non provo niente!». Allo sfogo di Floriana però Federico non resiste e piange: «Lei non capisce che ho fatto così perchè ho capito quello che provo per lei, io la amo da morire, quando mi hai chiamato per il falò io sono statao male - Tutto quello che ho vissuto lì dentro lo vorrei fare per lei. Se ho rifiutato è solo perchè non volevo sempre accontentarla». Floriana decide di chiudere la storia e lascia il falò: «Voglio uscire sola. Mi ha ferito tanto, di nuovo. L'amore che gli ho dato io non lo troverà mai più. Per una volta ragiono con la testa e sto male, perchè se dovessi ragionare con il cuore starei lì». Stando però alle anticipazioni di Filippo Bisciglia potrebbe esserci un ripensamento.

