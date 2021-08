Claudia e Stefano si sono sposati, alla cerimonia gli altri protagonisti di Temptation Island

ANCONA - Stefano Socionovo e Claudia Venturini si sono sposati. I due anconetani protagonisti di Temptation Island si sono giurati eterno amore ieri mattina, come avevano annunciato da tempo.

Alla vigilia, Claudia ha ricevuta la terza proposta di matrimonio, dopo quella allo stadio durante una partita dell’Anconitana nel 2018 e quella davanti al falò di Temptation Island. «Ormai non hai più chance» ha commentato Stefano sui social. Lui in abito blu, lei in tradizionale bianco, la cerimonia si è svolta in mezzo alla natura. Non sono mancati gli ex protagonisti della trasmissione Jessica Mascheroni, Alessandro Autera, Tommaso Eletti, Valentina Nulli Augusti, Federico Rasa.

APPROFONDIMENTI IL REALITY Le coppie marchigiane sotto pressione a Temptation Island, volano... IL REALITY Stefano e Claudia, coppia di anconetani a Temptation Island. Lui le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA