Andrea e Jessica cosa è successo dopo Temptation Island

Dopo l'addio nella quarta puntata di Temptation Island 2019 stanno tornando gradualmente alle loro vite. Anche sui social, dal momento che è scaduto l'embargo imposto dalla produzione di Temptation Island.Da tempoerano in crisi e il programma Mediaset è stato il catalizzatore: alla fine, la ragazza ha deciso di lasciare Andrea per tuffarsi tra le braccia del 'tentatore'. Dopo la fine dell'esperienza a Temptation Island,si è limitato ad un solo post, un selfie mentre prende il sole, ma su Instagram Stories ha ringraziato i tanti follower che gli hanno mandato messaggi di incoraggiamento., invece, ha scelto di pubblicare alcuni post, in cui appare da sola. In uno scatto, ad esempio, la ragazza ha immortalato un viaggio a Venezia, con la didascalia "Quanto rumore". Un semplice riferimento ad una affollata Piazza San Marco o un commento sulle tante voci intorno a lei, anche alla luce della scelta di abbandonare il programma lasciando Andrea e scegliendo Alessandro?Il tentatore che ha spinto Jessica a lasciare Andrea, dal canto suo, su Instagram si limita ad alcune Stories, tra video di canzoni alla radio ascoltate in auto e foto di allenamenti in palestra. Solo nei prossimi giorni sapremo se la scelta di Jessica sia rimasta circoscritta a Temptation Island o se tra i due possa fiorire l'amore...