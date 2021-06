Stefano e Claudia, coppia di anconetani a Temptation Island. Lui le aveva chiesto di sposarlo al Del Conero

ANCONA - Nell’edizione 2021 di Temptation Island, il popolare reality show di Canale 5 che inizierà domani alle 21 e andrà in onda tutti i mercoledì, ci sarà anche una coppia anconetana. Si tratta di Stefano Socionovo (30) e Claudia Venturini (26), fidanzati da circa cinque anni, che affiancheranno le altre cinque coppie (Valentina Nulli Agusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa) messe alla prova da quindici tentatori e quindici tentatrici che, se riusciranno nel loro compito di rovinare l’armonia dei partner, comporteranno l’esclusione dal gioco.

Stefano e Claudia, nel 2018, finirono sulle cronache nazionali per via dell'insolita promessa di matrimonio chiesta dal ragazzo, oggi impiegato tecnico, al Del Conero durante l’intervallo della partita Anconitana-Cantiano valida per l’allora campionato di Promozione marchigiana. «Avevamo fissato la data delle nostre nozze il 1 agosto del 2020 – ha spiegato Stefano nella promo ufficiale del programma pubblicata sul canale ufficiale Instagram di “Temptation Island” – Poi la pandemia ha rinviato tutti i piani. Voglio farle capire la sicurezza del mio sentimento e la voglia che ho di sposarla». L’iniziativa di partecipare al programma, invece, è nata da Claudia come lei stesso ha ammesso: «Ho scritto io a Temptation Island. Nell’ultimo anno le cose non sono andate tanto bene e ho paura con l’arrivo del matrimonio che possano arrivare altri problemi». A condurre la trasmissione il conduttore Filippo Bisciglia lanciato dal Grande Fratello nell’edizione del 2006 dove si classificò al secondo posto.

