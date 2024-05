Taylor Swift, sul Lago di Como la vacanza segreta con il fidanzato Travis Kelce. «Hanno lasciato una mancia davvero generosa»

Taylor Swift e il fidanzato Travis Kelce sono sempre più innamorati e non importa che lei sia la popstar più acclamata del momento (e del mondo), il tempo per l'uomo che le ha fatto tornare il sorriso lo trova sempre... anche tra una data e l'altra del suo tour mondiale. Lo scorso 9 maggio, la popstar ha dato il via alla tournee europea con quattro serate (fino al 12 maggio) all'Arena La Défenze di Parigi, mentre ieri sera, venerdì 17 maggio si è esibita a Stoccolma.

E i giorni "liberi" tra gli spettacoli in Francia e quelli in Svezia dove li ha trascorsi? Beh, proprio in Italia dove tornerà il 13 e il 14 luglio prossimi per gli attesissimi concerti a San Siro. Taylor e Travis si sono concessi una fuga romantica sul Lago di Como.

Taylor Swift e Travis Kelce sul Lago di Como

Taylor Swift e Travis Kelce hanno voluto trascorrere qualche momento lontano da tutti e da tutto in Italia, sul Lago di Como dove hanno affitato per un giorno Villa Sola Cabiati a Tremezzo, come riporta il quotidiano La Provincia.

La popstar e il giocatore di football americano dei Kansas City Chiefs (vincitori del più recente Super Bowl) sono stati paparazzati mentre nel giardino gigantesco della proprietà cenavano a lume di candela, si tenevano per mano e si sorridevano innamorati.

Inoltre, Taylor e Travis sono anche stati fotografati per le vie di Tremezzo durante una passeggiata notturna, lontani da occhi indiscreti e quando le strade erano deserte a causa dell'ora tarda. Non solo, sui social sono state pubblicate anche delle immagini dei due su una barca mentre si scambiano abbracci e baci e vengono immortalati dalla loro guardia del corpo.

Il soggiorno a Como di Taylor e Travis

Come riporta il magazine People, l'affitto della villa sulle rive del Lago può arrivare a costare anche 10.000 euro al giorno ma dipende molto dal periodo dell'anno in cui ci si vuole soggiornare. Una fonte, molto probabilmente qualcuno che lavora all'interno dell'antico palazzo, ha dichiarato alla rivista: «Taylor Swift e Travis Kelce sono stati gentilissimi, lei è davvero molto carina. Hanno voluto pensare a tutto loro: hanno chiesto se potevano cucinare la cena e servirsela da soli e, poi, sempre insieme hanno sparecchiato la tavola e hanno lavato i piatti. Sono persone davvero umili e innamorate. Inoltre, hanno lasciato una mancia davvero molto molto generosa».

La storia d'amore di Taylor e Travis

La storia d'amore tra Taylor Swift e Travis Kelce è nata lo scorso anno dopo che lei era uscita dalla lunga relazione con l'attore Joe Alwyn (durata sei anni) e dalla breve ma molto intensa (dato che gli ha dedicato più di metà dell'ultimo album) frequentazione con il cantante Matty Healy.

L'amore tra la popstar e il giocatore di football sarebbe davvero forte e fonti vicine a entrambi dichiarano di non avere mai visto nessuno dei due più felice di quanto non lo sia ora. Tanti fan di Taylor si aspettano che, una volta terminato il tour, i due si fidanzino ufficialmente perché Travis potrebbe davvero essere "quello giusto".