Taylor Mega, relax dopo le critiche, pomeriggo hot in spa col fidanzato

Dopo la sua breve partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi l’influencer e modella Taylor Mega è stata travolte dalle critiche per alcune dichiarazioni, riportate da Leggo.it , in cui faceva sapere di avere un alto tenero di vita e di aver bisogno di circa un milione di euro al mese per vivere come da suoi standard. Megan però sembra non temere per niente le voci di critiche e si gode qualche momenti di relax assieme al neo fidanzato Tony Effe, della Dark Polo Gang. Dopo Sfera Ebbasta infatti Megan è passato a un altro trapper con cui è stata sorpresa da "Chi" durante una giornata di relax in una spa, dove non mancano momenti hot. Megan del resto l’aveva già fatto sapere prima di naufragare sull’Isola: “Il sesso? Almeno cinque volte al giorno”.