Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate, ma c'è chi non ci crede: «E' una finzione»

Sembra calato il sipario sulla love story fra Taylor Mega, influencer ed ex naufraga dell’isola dei famosi oltre che guest star nell’ultima edizione del Grande Fratello e Giorgia Caldarulo, già corteggiatrice di “Uomini e donne”, celebre dating show di Maria De Filippi.

Taylor Mega: «Ho avuto un malore durante una serata in discoteca». Ecco come sta





Taylor Mega, coming out dopo il bacio proibito. E la ex fidanzata la attacca

Nonostante le dirette interessate non abbiano ancora commentato la notizia, interviene sull’argomento Megghi Galo, altre ex protagonista di “U&D” e in passato grande amica di Giorgia, secondo cui le due non sono mai state insieme e tutto sarebbe stato fatto per il ritorno di immagine: “Come fanno – si è domandata Giorgia ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio cinque - a lasciarsi due persone che fondamentalmente non sono mai state insieme?”.

Non è la prima smentita, ma stavolta Giorgia ha dato un’anticipazione che complicherà non poco la ricerca della verità in questa storia: “Ho conosciuto un ragazzo gay che ha avuto una frequentazione con Taylor, dalla quale aveva ricevuto la stessa proposta di fare quello che poi ha fatto con Giorgia. Questa settimana l’intervista di questo ragazzo uscirà su un giornale”.

Ultimo aggiornamento: 23 Ottobre, 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA