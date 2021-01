Taylor Mega, la frase choc su Barbara Bouchet a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso senza parole: «Che hai detto?»

Taylor Mega, la frase choc in diretta a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso senza parole: «Che hai detto?». Oggi, nello spazio dedicato al gossip, si parla di canoni femminili. Tra le ospiti, Barbara Bouchet e Taylor Mega. All'inizio del talk, Barbara D'Urso chiede alla Bouchet se conosce l'influencer friulana, ma l'attrice non la conosce.

A quel punto, Taylor Mega replica: «Siamo alla pari, neanch'io conosco lei». Scoppia la bagarre in studio. Raffaello Tonon la redarguisce: «Ma come ti permetti? Lei ha una carriera artistica ed è più grande di te». Anche Barbara Bouchet risponde piccata: «Non è la stessa cosa... Io ho portato la ginnastica in Italia».

Barbara D'Urso, incredula, cerca di riportare la calma in studio: «Cosa hai detto Taylor? Adesso guardi la clip sulla carriera di Barbara Bouchet così la conoscerai».

