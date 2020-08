TAVULLIA - Sarà anche bello andare in giro con la Vespa Special ma fare il passeggero sulla moto di Valentino Rossi in una calda sera d’estate al Ranch di Tavullia deve essere ancora più bello anche per Cesare Cremonini.

LEGGI ANCHE:

Kate Middleton e William, il principino Louis sui social con la foto mai vista per ringraziare i fan

Simona Ventura e la foto con Paola Perego, due dettagli fanno infuriare i fan: «Non è possibile...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA