Tallulah Willis, foto in bikini sul social. Sharon Stone la bacchetta: «Valuta l’opportunità di mangiare un po’ di più»

Tallulah Willis, 26 anni, figlia d’arte degli attori Bruce Willis e Demi Moore ha pubblicato dal suo account instagram uno scatto che la vede posare con un costume intero nero con in braccio il suo cagnolino. Nello scatto Talluah, per cui in passato si è parlato di problemi legati all'alimentazione, appare veramente molto magra, tanto da provocare l’intervento social di un’altra star di Hollywood, Sharon Stone.

L’attrice infatti ha commentato lo scatto della Willis Jr con una raccomandazione molto precisa: “Valuta l’opportunità di mangiare un po’ di più – ha scritto la Stone sul social - Siamo tutti spinti a essere magri, come se quella fosse la bellezza definitva. Tu sei bella. Non è una questione di taglia”. Il commento però ha fatto storcere il naso ad alcuni follower che avrebbero preferito un approccio “personale” e non attraverso i social di Sharon Stone nei confronti di Tallulah Willis.

