Lo strazio di Raoul Bova, maschera di dolore sul volto al funerale della mamma Rosa

Raoul Bova ha recentemente subito un grave lutto, con la scomparsa della mamma, Rosa, venuta a mancare a un anno dalla morte del papà. Non sarà un Natale facile per l’attore, che ha partecipato al funerale con una maschera di dolore sul volto.

Raoul aveva annunciato la triste notizia dal suoi profilo Instagram, dove aveva postato un suo scatto in cui è abbracciato alla madre su una moto, seguito dalla didascalia: «Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…». Il giorno delle esequie, come dimostrano le foto pubblicate da “Diva e donna” è stato per lui molto doloro, disperato e consolato dai suoi affetti.

Al funerale erano presenti anche l’ex moglie, Chiara Giordano e i figli nati dalla loro passata relazione, Alessandro e Leon. Rocio Morales, attuale compagna di Raoul, aveva comunicato il suo rammarico via social: “Aveva una casa piena di fiori – ha scritto sul suo account – pupazzi e oggetti curiosi. Tendeva sempre a sdrammatizzare, a cogliere il lato ironico delle cose”.

