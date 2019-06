Stella Manente, l'influencer choc contro il Pride Milano: «Perché non esiste più Hitler?»

di Ilaria Del Prete

, l' influencer contro il: «Perché non esiste più Hitler?». Le dichiarazioni dellahanno fatto il giro del web scatenando l'indignazione di molti, poi sono arrivate le scuse e le motivazioni della modella . Ma procediamo con ordine.Ildel 29 giugno è stato un evento che - secondo gli organizzatori - ha portato per le strade meneghine più di trecentomila persone. Un'edizione record preceduta da una settimana di eventi a tema che hanno invaso Milano con gli arcobaleni simbolo internazionale del. Eppure c'è chi non ha notato nulla. Trattasi della modella e influencer 196mila follower su Instagram , che proprio mentre l'onda colorata sfilava lungo il percorso stabilito - che ha comportato la chiusura di alcune strade - si è imbattuta nella folla festante.Laera diretta alla stazione, e infastidita ha pubblicato alcune storie su, poi prontamente cancellate ma di cui è rimasta traccia sul web. «Cioé io sto perdendo il treno in mezzo a questa massa di ignoranti, andate tutti a morire ca**o», esordisce. E continua: «Perché non esiste più Hitler? Sarebbe dovuto esistere Hitler. Tu guarda che ammasso di gente ignorante che sta bloccando la strada. Io veramente vorrei capire la polizia dove ca**o è, a farsi le seg*e perché non ha un ca**o da fare, cioè una vergogna guarda…».Le stories sono poi state cancellate, ma ormai il danno era fatto. In molti hanno preso di mira il suo profiloe tanti hanno smesso di seguirla. Solo stamattina,è corsa ai ripari scusandosi per le durissime parole usate nei confronti dei partecipanti al Pride, e ha spiegato che alla base di tutto c'è un grosso malinteso. «Sono senza parole, ma le troverò per fare le mie più sentite scuse. Non era mia intenzione ferire nessuno di voi. Semplicemente io non sapevo dell'esistenza di questo "Gay Pride" e quando sono uscita di casa ieri e mi sono trovata in mezzo alla folla con 40 gradi ho sparlato perché stato perdendo un treno. Un treno che mi avrebbe portato a un appuntamento di lavoro molto importante. Mi rendo conto di aver enormemente sbagliato».A dimostrazione della sua buona fede,racconta e documenta una conversazione avvenuta nel primo pomeriggio con un'amica che le chiedeva se avesse intenzione di partecipare al. La modella le risponde di non sapere cosa sia, e così segue spiegazione da parte dell'amica. «Sono claustofobica, soffro di attacchi di panico e mancamenti. Ieri mi sono sentita davvero male», continuano le scuse, conclude: «Ho sbagliato e mi sento male, ma vi prego basta. Sbagliare è umano».