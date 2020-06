Stefano Sala e Dasha Dereviankina genitori, è nato il primo figlio Damin

Stefano Sala è diventato di nuovo papà. Lui e la fidanzata Dasha Dereviankina, con cui è insieme dal 2018, sono diventati genitori con la nascita del loro primo figlio maschio, Damian.

L’annuncio è stato dato da Stefano dal suo account Instagram. L’ex gieffino vip ha condiviso uno scatto di famiglia col piccolo, seguito dalla didascalia: “È stata Dura ma tranquilli!! Sto Bene!!!! 😂😂❤️🎉 Benvenuto Piccolo DAMIAN ti amiamo Giá alla Follia! ❤️❤️❤️❤️ Ringraziamo Di Cuore tutti voi per i bellissimi messaggi!! Ma in ParticolareI Dottori,ostetriche e infermieri che son stati super gentili, simpaticissimi e professionalissimi ❤️❤️❤️ siete i miei Eroi ❤️👌🏼 @dasha.kina the best Warrior ❤️❤️❤️ ILOVE YOU SOOOO MUCH”.



Anche Dasha dal suo account ha salutato il figlio: “Benvenuto nostro piccolo♥️ grazie a tutti dottori e ostetriche per stare con noi stanotte. Avete fatto un ottimo lavoro con noi stanotte! Grazie di ♥️ 5.06.2020 @stevenlivingroom thank you my love for everything♥️♥️”.

Stefano ha una figlia, Sofia, nata dalla sua precedente relazione con l’ex Dayane Mello.



