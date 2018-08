Stefano Gabbana si scaglia contro Sara Affi Fella: «Super Fake»

di Ida Di Grazia

Dopova all'attacco diexed ex fidanzata della scorsa edizione di T. Pietra dello scandalo, l'abito promosso dalla tronista su Instagram.Sui social tutte le ragazze che escono dai reality o dai programmi come Uomini e Donne, hanno una fan base molto grande e quindi sono tanti i brand che cercano di "accaparrarsele" per fare pubblicità. Primo fra tutti "Fitvia", prodotto utilizzato per il dimagrimento, che spopola tra le starlette. In questo caso perà Sara ha "osato" promuovere un abito di un alto marchio, che è liberamente ispirato all'ultima collezione "capri" di Dolce & Gabbana. Proprio per questo motivo, lo stilista, che di certo non le manda a dire, ha pensato bene di fare uno screen della foto incirimanata e di ripubblicarla nelle sue Instagram stories con tanto di scritta "Super Fake", ad indicare che si tratta di un'imitazione.