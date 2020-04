Stefano De Martino, arriva il tweet contro Vittorio Feltri: «Qualcuno è rimasto fermo al 1800. Io voglio guardare avanti»

La teoria, esposta da Vittorio Feltri durante la trasmissione “Fuori dal coro”, secondo cui i meridionali sarebbero inferiori ha naturalmente scatenato una pioggia di critiche e giudizi negativi, compresa la minaccia di azioni legali. Al coro dei contestatori si aggiunge Stefano De Martino, marito di Belen Rodriguez.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, Bobo Vieri ingrassa durante la quarantena: «Ecco quanto peso oggi»

Il principe William come Meghan Markle: attore per uno show in tv

Un cinguettio sul suo account Twitter infatti non fa il nome di Feltri, ma sicuramente riferimento alla discussa vicenda. L’ex ballerino di “Amici”, trasferitosi a Milano ma di origini napoletane ha scritto: “Io mi ricordo poche cose della storia a scuola ma mi stava antipatico Metternich, un cancelliere austriaco dell'800 che per disprezzare l'Italia disse “L'Italia è solo un'espressione geografica”, volendo intendere che, essendo divisa in tanti piccoli stati e staterelli, sempre occupati a litigare fra loro, non poteva avere nessuna considerazione. Ora a sentire certe dichiarazioni, mi sembra che più di qualcuno sia rimasto fermo al 1800. Io sinceramente voglio guardare avanti”. Un tweet a sorpresa da parte di Stefano, che di solito su questi temi si espone poco, molto apprezzato e ricondiviso dai suoi follower

Ultimo aggiornamento: 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA