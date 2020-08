Stefano De Martino raggiunge Belen Rodriguez a Ibiza ma lei è con gli amici: «Vorrebbe riconquistarla»

Stefano De Martino raggiunge Belen Rodriguez a Ibiza ma lei è in vacanza con gli amici: «Vorrebbe riconquistarla». Settimane fa i protagonisti del gossip estivo erano entrambi a Capri e adesso sono a Ibiza, vicinissimi ma separati. Il ballerino è arrivato sull'isola spagnola e si gode il mare in compagnia del figlio Santiago, mentre la showgirl argentina si diverte tra tuffi e giochi in piscina con Mattia Ferrari e gli amici.

Non sono ancora chiari i motivi della rottura e almeno per ora il ritorno di fiamma fra i due sembra escluso. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal settimanale 'Chi', il conduttore di "Made In Sud" sarebbe pronto a riconquistare l’ex moglie proprio come aveva fatto un anno fa. Belen, invece, non sarebbe disposta a perdonarlo e a Ibiza lo ignorerebbe. «Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia – aveva raccontato qualche settimana fa a Chi -, è perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa».

«Questo - aveva aggiunto - vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte».



Ultimo aggiornamento: 20:58

