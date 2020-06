Stefano De Martino rimedia un occhio nero, ma il motivo è tutto da ridere

Stefano De Martino, negli ultimi tempi, sta vivendo un periodo particolarmente complesso. Se da un lato le soddisfazioni professionali con Made in Sud non mancano, dall'altro la nuova separazione con Belen Rodriguez non deve essere stata vissuta in modo semplice. Il conduttore televisivo, già ballerino ad Amici, sui social non ha mai voluto affrontare l'argomento, preferendosi concentrare sulla principale gioia della sua vita: il piccolo Santiago, il bambino avuto proprio da Belen.

Sui social, infatti, Stefano De Martino racconta tanti aneddoti della sua quotidianità col figlio. Sono tanti i momenti di gioco e risate, non senza qualche imprevisto, come l'occhio destro nero sfoggiato sui social. Il conduttore spiega anche come è accaduto: «Stavamo giocando alla lotta e Santiago mi ha dato involontariamente una testata. Lui è nato il 9 aprile, è dell'ariete e dicono che chi nasce sotto quel segno abbia la testa particolarmente dura. Pensavo fosse un falso mito, e invece...».

Dopo la nuova separazione da Belen Rodriguez, il 30enne Stefano De Martino è tornato a Napoli, per stare più vicino alla sua famiglia. Il piccolo Santiago, in questi giorni, si trova proprio insieme al papà e non mancano momenti di risate e tenerezza. Su Belen il conduttore preferisce non lasciare dichiarazioni e finora la tattica si è dimostrata vincente: Stefano De Martino è apparentemente insensibile a frecciate e commenti, per lui ora esiste solo il dolcissimo Santiago.

