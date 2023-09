Stefano De Martino e Martina Trivelli: «Non è solo un'avventura»

Stefano De Martino pare faccia sul serio con Martina Trivelli. Dopo aver confermato ufficialmente la fine della sua relazione con Belen Rodriguez a Belve, l'ex ballerino di Amici ha chiarito che il suo rapporto non è finito per un suo tradimento e se oggi la showgirl argentina si mostra felice con il compagno Elio Lorenzoni, anche lui mostra la sua nuova fiamma.

Da sempre molto riservato sulla sua vita privata è già la seconda volta che viene immortalato con Martina e questo fa pensare che tra i du la frequentazione sia seri.

Nuovo amore

Il settimanale Chi ha pubblicato le foto di una loro uscita serale al centro di Milano, la seconda.

Negli scatti si vedono Stefano e Martina che trascorrono la serata insieme tra chiacchiere e sorrisi. Lui va a prenderla con lo scooter, la aiuta ad allacciare il casco e prendendole le mani sorride e scherza, visibilmente divertito. La nuova coppia si concede un aperitivo e poi una cena, fino a quando lui non ha riaccompagnato lei a casa senza salire. Sembra evidente che sapessero di essere fotografati, ma Stefano, per la prima volta non è sembrato infastidito

Chi è Martina Trivelli?

Martina Trivelli sembra essere a tutti gli effetti la nuova fiamma di Stefano, ma non fa parte del mondo dello spettacolo. La 26enne di Pescara lavora nel mondo della cosmesi. Non è chiaro come i due si siano conosciuti, ma pare che abbiano tutta l'intenzione di continuare a conoscersi. Sebbene sembrino affiatati non ci sono però tracce sui social, contrariamente a Belen che non manca di far vedere come la sua storia con Elio proceda a gonfie vele.