Stefano De Martino a pranzo con Emma e Belen dopo la festa dello scudetto del Napoli: la foto social (che mette a tacere il gossip)

Sopra Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez il cielo è sereno. Se ne dovranno fare una ragione i malpensanti. E se non fossero infatti bastate le parole della cantante che dopo la sua esibizione allo stadio Maradona dove ha preso parte ai festeggiamenti della vittoria dello scudetto del Napoli è apparsa su Instagram per tranquillizare i fan, ora arriva una foto che scaccia ogni insinuazione su presunti rancori ancora esistenti. In uno scatto i tre sono insieme a un pranzo felici e contenti. Non solo il clima è mite tra loro, ma sembra proprio che ormai siano una vera e propria famiglia allargata.

Stefano a pranzo con Emma e Belen: la foto social

Gli attriti per la relazione tra la cantante e l'allora ballerino di Amici, finita bruscamente per il flirt di lui con Belen Rodruguez poi diventata sua moglie, sono cose superate. Dopo il concerto evento condotto da Stefano De Martino per festeggiare lo scudetto del Napoli il 4 giugno, al quale Emma ha partecipato come ospite sul palco, i due ex fidanzati si sono riuniti come una vera e propria famiglia, insieme a Santiago e a Belen, che da oltre un anno è tornata a essere la compagna di Stefano.

I rumors: cosa era successo

L'ultimo pezzegolezzo di malumori possibili tra Emma e Stefano, si era scatenato dopo che Emma al termine dell'esibizione al concerto evento sembrava essere scappata via dal palco evitando l'abbraccio dell'ex fidanzato. «Volevo tranquillizzare che non c'è nessun gelo, non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai e soprattutto non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene e di cui sono veramente orgogliosa, solo che avevo gli in-ear e io non l'ho sentito neanche parlare dietro di me. Quindi vi volevo tranquillizzare», aveva detto Emma su Instagram.