Stefano De Martino e Belen presto zii, Adelaide è incinta. Ma un dettaglio scatena i fan: «Sono in crisi»

Stefano De Martino diventerà presto zio e Santiago avrà un nuovo cuginetto con cui giocare insieme a sua sorella Luna Marì. La sorella dell'ex ballerino di Amici, Adelaide, ha infatti annunciato di essere in dolce attesa tramite un post su Instagram nella giornata dedicata alla Festa della mamma.

Ma un dettaglio ha fatto insospettire i fan della coppia Belen- Stefano. Cosa sarà successo?

Non sono passati inosservate le mancate congratulazioni della cognata Belen Rodriguez alla sorella di Stefano De Martino, Adelaide. Che sia la prova dell'ennesima crisi? Infatti, la coppia non appare sui social da molto tempo. Non resta che aspettare novità.