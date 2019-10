Belen e Stefano De Martino, fuga d'amore nel resort di lusso: «Sembri una cotoletta»

Fuga d'amore per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia si è concessa qualche giorno all'insegna del sole e del relax alle Maldive e sta documentando tutto sui social. In una foto la showgirl argentina appare in bikini ricoperta dalla sabbia. Qualcuno prova a scherzare nei commenti: «Impanata come una cotoletta».

La fuga nell'Oceano Indiano ha come sfondo le location romantiche di un albergo di lusso. La scelta è ricaduta sul Baglioni Resort Maldive, una struttura a 5 stelle lusso il cui costo per singola notte si aggira, minimo, attorno ai 1000 euro. Niente paura per i loro appuntamenti televisivi. "Stasera tutto è possibile", condotto da De Martino sulla Rai, e "Tu si que vales", il programma Mediaset con Belen, sono registrati.



Tv a parte, i fan sognano e sperano che di ritorno dalle vacanze i due annuncino l'arrivo di un altro figlio. Non è un mistero, infatti, la voglia che hanno di allargare la famiglia e di dare un fratellino o una sorellina a Santiago. L'assenza del bambino nelle stories fa pensare che i due siano partiti da soli.

Ultimo aggiornamento: 22:37

