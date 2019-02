Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme: lui trascorre la notte da lei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tvcome Leggo.it vi ha fatto sapere, ha confessato ospite da Mara Venier a “Domenica In” che il suo cuore ha ricominciato a battere, ricambiato, dall’ex mogliee infatti Stefano prima di farsi intervistare in tv aveva passato la notte proprio assieme alla showgirl argentina.Belen infatti era a casa influenzata e Stefano è stato sorpreso da “Chi” mentre entra nel palazzo dell’ex per poi uscirne il giorno successivo, pronto per l’ospitata dalla Venier.Nonostante insomma le numerose relazione attribuite alla Rodriguez dalla fine della sua storia col pilota Andrea Iannone, Belen è tornata con l’ex che di suo ha confessato di aver avuto una sola relazione “vera” dopo la fine del matrimonio con Gilda Ambrosio.