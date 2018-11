Stefano De Martino racconta «Dopo Belen non l'ho più fatto Per lei ci sarò sempre»

Grande Fratello Vip sospeso? Ecco la decisione di Mediaset

© RIPRODUZIONE RISERVATA

lancia parole al miele nei confronti della ex moglie, e ammette senza filtri l'importanza che la madre di suo figlioha nella sua vita: «Il matrimonio è la consacrazione dell'amore, Belen è stata l'amore più importante della mia vita, la storia più bella che ho avuto».Ospite dia Rivelo, in onda domani sera, venerdì 16 novembre 2018, alle 23.45 susi racconterà alla ex compagna di scuola ad Amici. Per amore del figlio Santiago, lui esono rimasti sempre in ottimi rapporti, mentre la vita sentimentale dei due, tra alti e bassi, non intaccava in alcun modo il rapporto.Seha avuto una grande storia, ormai finita, conha avuto una relazione con, che però non è mai sbocciata nell'amore. Lo rivela il diretto interessato: «Belen è stata l'ultima donna che ho amato ed è la madre di mio figlio: io per lei ci sono e ci sarò sempre». Parole dolcissime, che seguono quelle espresse recentemente nello studio di Domenica In: «Al di là dell'amore finito, sono felice perché so di aver dato a mio figlio la miglior madre possibile».