Stefania Pezzopane: «Ho perso il posto in Parlamento perché sto con Simone. Mi davano della rincoglionita, ma lo rifarei»

Stefania Pezzopane, ex onorevole del Partito Democratico, si confida a Storie di donne al bivio da Monica Setta e racconta i dieci anni d'amore con Coccia nella puntata in onda mercoledì 6 marzo, in seconda serata su Rai 2. «Non sono stata ricandidata in Parlamento dal mio partito, il Pd, perché ha pesato la sconfitta delle comunali a L'Aquila. Ma sono anche certa di aver pagato un prezzo per aver scelto di amare Simone Coccia, un ex spogliarellista di 24 anni piu giovane di me», dice Pezzopane.

«Mi davano della rincoglionita»

La ex deputata spiega: «Faceva scalpore il fatto che una donna borghese come me, sposata, madre, si fosse innamorata di un giovanotto tatuato che mi corteggiava con una rosa rossa e l'allegria - dice - Me ne hanno dette di tutti i colori: che ero una rincoglionita e che Simone stava con me solo perché ero un personaggio pubblico. Dal Pd nazionale non si è mai levata alcuna voce contraria, ma fra i dirigenti locali la maldicenza su di me c'è stata».

«Ho scelto l'amore, lo rifarei»

«Io e Simone siamo stati sottoposti a una pressione infernale e nel marzo scorso ci siamo lasciati.