Stefania Orlando si separa dal marito Simone Gianlorenzi: «Inevitabile prendere direzioni diverse»

Alla fine le voci che circolavano da un po' si sono rivelate vere, Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi annunciano il divorzio. Continua dunque l'estate nera per le coppie vip. Un 2022 da dimenticare per gli appassionati di alcuni dei matrimoni più popolari dello showbiz. Dal terremoto scaturito dal "divorzio del secolo" Totti-Ilary, passando per Piquè e Shakira fino Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Stavolta alla già lunga lista, si aggiungono anche l'ex gieffina e il marito.

Stefania Orlando divorzia dal marito: la conferma in un post sui social

Nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Stefania Orlando ha voluto chiarire: «Simone e io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati a un bivio e, dopo un'ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse».

La showgirl ha voluto poi invitare al rispetto della privacy della coppia, che almeno in questo momento avrebbe deciso di non rendere ancora pubbliche le ragioni che hanno portato ufficialmente alla separazione: «Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi».

«Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un grandissimo affetto, tanta stima, rispetto e l'augurio reciproco di essere felici», ha concluso l'ex concorrente del GF Vip.

Le confessione di una crisi a Verissimo

La relazione tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi sembrava essersi incrinata già da parecchio tempo. L'inizio della crisi risalirebbe al periodo successivo alla partecipazione della showgirl al "Grande Fratello Vip". Prima dell'ingresso dell'Orlando nella casa, in realtà la coppia sembrava non andasse d'amore e d'accordo già da parecchio, la lontananza avrebbe poi allargato sempre di più una crepa già esistente. Da notare che sui social di entrambi non apparivano da mesi le foto in compagnia della rispettiva metà. L'ultimo post "coniugale" risale a luglio, in occasione del terzo anniversario di nozze.

Stefania Orlando lo scorso dicembre aveva confessato a Verissimo, nel salotto della Toffanin, il momento di depressione vissuto dopo il Grande Fratello Vip. La showgirl si era detta infatti molto cambiata dopo la lunga esperienza nella casa più spiata d'Italia e aveva ammesso in lacrime davanti a Silvia Toffanin di aver vissuto una crisi interiore profonda che si era riversata anche nel rapporto di coppia.