Stefania Orlando a 54 anni diventa mamma: «Abbiamo avviato le pratiche per l'affido»

E quando meno te lo aspetti, ecco che magari arriva il momento di prendere una decisione importante, anzi di più, importantissima. Ecco di cosa si tratta: Stefania Orlando non ha figli e finora non ha mai desiderato averne. A 54 anni ora potrebbe diventare ‘mamma’. La showgirl al settimanale Oggi confessa: “Con mio marito abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia”.

La bionda è tornata alla ribalta con la partecipazione all’ultima edizione del GF Vip. Il reality le ha regalato grande popolarità e l’ha fatta apprezzare tantissimo dal pubblico, che l’ha amata e continua ad adorarla definendola addirittura ‘Queen’. La Orlando nella Casa di Cinecittà ha scoperto molto di sé: “Nel lungo periodo che ho vissuto chiusa nella Casa, ho scoperto io stessa lati di me che non conoscevo. Mi sono riscoperta più forte senza l’interferenza dei fattori esterni. Mi sono messa veramente a nudo”.

