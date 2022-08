È nata Imagine, la seconda figlia di Stash e Giulia Belmonte: le prime foto sui social

É nata Imagine Fiordispino, la figlia di Stash e della sua compagna Giulia Belmonte. A dare la notizia della nascita della loro secondogenita è stato proprio il cantante con un post sui social. Stash su Instagram ha mostrato due tenere foto con la neonata svelando per la prima volta il nome della piccola.

Imagine arriva dopo 2 anni dalla nascita di Grace. Molto probabilmente il nome della secondogenita è stato scelto come omaggio alla celebre canzone di John Lennon, che è un invito all'amore e alla pace. Il cantante lo ha annunciato a sorpresa, visto che in passato non aveva mai accennato alla questione del nome, rivelando però altri dettagli, come il sesso della bimba svelato qualche mese fa.

I due avevano annunciato la loro seconda attesa sui social, mostrando il pancione di Giulia. Stash non ha mai nascosto l'emozione del diventare papà per la seconda volta e ha sempre dichiarato esplicitamente il grande amore per le sue bambine.