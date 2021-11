Aveva sposato se stessa, ora chiede il divorzio: «Sono innamorata di un'altra persona»

Aveva sposato se stessa per «self love» appena tre mesi fa e la singolare notizia aveva fatto il giro del mondo incontrando l'entusiasmo di una nuova categoria di romantici. Ma ora la storia d'amore dell'influencer brasiliana Cris Galera sembra già arrivata al capolinea: la 33enne ha deciso di chiedere il divorzio. Da se stessa.

APPROFONDIMENTI WANDA SWIM Wanda Nara, nuova linea di costumi super sexy dopo la pace con Icardi

Cris Galera chiede il divorzio da se stessa

Cris Galera aveva sposato Cris Galera in una cerimonia formale in chiesa tenutasi in Brasile. In realtà la Sologamia non è legalizzata nel Paese ma è possibile comunque celebrarle le nozze. L'influencer aveva organizzato tutto nel dettaglio: abito bianco, bouquet e servizio fotografico tradizionale.

A spingerla a fare il grande passo l'amore per se stessa e la propria autostima. Una favola moderna che ha ben presto fatto il giro del mondo. Ma il matrimonio è durato ben poco, appena 3 mesi. La ragione? Cris si sarebbe innamorata di un'altra persona. La donna dice di non essere pentita della sua scelta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA