Sophie Codegoni, il pancione continua a crescere: «La mia bambina è grande come un melone»

Sophie Codegoni è incinta della sua prima bambina Celine e il suo pancione continua a crescere a vista d'occhio. L'influencer tiene informati sulla sua gravidanza, i suoi numerosissimi follower che, spesso, le chiedono come stia e quali siano le sue sensazioni. Sophie, tramite un'applicazione per mamme, riesce a capire quanto cresce la sua bambina e, ora, è grande quanto un melone.

La gravidanza di Sophie Codegoni

La gravidanza di Sophie Codegoni procede benissimo e l'influencer continua a dichiarare su Instagram di non essere mai stata così in forma e felice in vita sua. Il termine della sua gravidanza è fissato per il mese di aprile quando, finalmente, potrà stringere tra le sue braccia la sua bambina Celine che, intanto, continua a crescere. Sophie non è preoccupata per il parto e, anzi, proprio alcuni giorni fa, ha raccontato ai suoi follower di avere ultimato quasi tutti i preparativi per l'arrivo della sua bambina. L'influencer, oltre ad aver preparato il borsone per l'ospedale, ha anche fatto un po' di shopping per Celine: mini vestitini e magliettine tenerissime.

Il lavoro di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni sta realizzando uno dei suoi sogni, ovvero quello di diventare mamma ma si sta anche realizzando sul piano professionale. L'influencer ha infatti, da poco, presentato la propria linea di costumi da bagno che si chiama Island Coco Bikini.