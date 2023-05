Sophie Codegoni è diventata mamma, è nata Celine Blue. L'annuncio col papà Alessandro Basciano: «Che gioia»

Sophie Codegoni è diventata mamma. Nella notte è nata la prima figlia dell'influencer e di Alessandro Basciano, Celine. L'annuncio della coppia sui social. «Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato… mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline Blue», si legge nel post.

Chi sono Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti e innamorati all'interno della casa del Grande Fratello vip.

Dopo la nascita della prima figlia, hanno in programma di sposarsi. Basciano ha chiesto la mano alla compagna sul red carpet del festival del cinema di Venezia lo scorso settembre, con un gesto a sorpresa.

La gravidanza inaspettata

Sophie e Alessandro hanno raccontato che la gravidanza non era in programma, ma i due hanno voluto accogliere la piccola con gioia nella loro vita. In questi mesi, sui social, ha raccontato ai follower le paure e le difficoltà del diventare mamma.