Sophie Codegoni e il mistero delle foto su Instagram: sono tutte sue?

Sophie Codegoni sarebbe finita sotto accusa da parte dei fan per le foto postate su Instagram. Stando a quanto scoperto dagli utenti del social network, l’ex tronista avrebbe ricondiviso degli scatti non suoi: le immagini usate dall'influencer sarebbero state prese da Pinterest senza citarne l'autore. E non sarebbe la prima volta che la Codegoni viene accusata di far passare per sue delle foto prese altrove.

Una storia che si ripete

Appropriarsi di materiale fotografico dal web, violando il copyright, ha danneggiato il profilo dell'influencer finita sotto accusa da moltissimi utenti. A quanto pare non le sarebbe bastato "postare" delle foto di una modella russa nel 2018. «L'unica differenza presente tra le due immagini era un tatuaggio, rimosso in maniera grossolana da Sophie Codegoni», scriveva nel 2020 la pagina Very Inutil People.

Le foto incriminate

A distanza di pochi anni infatti, la storia si sarebbe ripetuta: gli scatti incriminati non ritrarrebbero modelle che le somigliano, bensì bicilette, colonne e scorci panoramici. Anche Novella 2000 è intervenuta in merito: «In una delle foto notiamo una bici con un cestino contenente dei fiori e una bottiglia di champagne. Unica cosa differente è la tonalità di colore. Stesso discorso per lo scatto di un panorama mozzafiato postato da Sophie Codegoni e, a detta degli utenti, già presente su Pinterest. Il web non sembra aver apprezzato la mossa fatta dall'influencer di riprendere delle foto da altri profili, senza che gli autori siano stati menzionati».

La policy di Instagram, ad esempio, tiene molto alla violazione del diritto d'autore: ogni iscritto, infatti, può segnalare il furto di contenuti direttamente sulla piattaforma.

Ma sarà andata davvero così? Al momento da parte dell'influencer nessun chiarimento al riguardo...