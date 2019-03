Sophia, la modella che vuole fare una rivoluzione con il suo monociglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sua rivoluzione passa per folteè unadi 22 anni, è originaria di Cipro e vuole trasformare i canoni tradizionali della moda. Per farlo ha rinunciato definitivamente alle pinzette. Si definisce un’attivista della " beauty diversity " e vuole sensibilizzare sull’unicità della bellezza delle donne. Il punto di forza con cui combatte la sua battaglia sono le sue sopracciglia.Sophia ha creato un vero e proprio movimento social sotto l’hashtag #UnibrowMovement, e in un’intervista a Yahoo Style ha dichiarato: «Spero che questa mia idea normalizzerà le regole che la società ci impone per nascondere o correggere parti del nostro corpo. Voglio incoraggiare la tolleranza degli altri, l’accettazione delle differenze e, soprattutto, essere orgogliosi di chi siamo».Alcuni la chiamano “la Frida Khalo moderna” ed altri la criticano, ma il suo telefono squilla sempre più spesso per sfilate e campagne pubblicitarie.