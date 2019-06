Sonia Bruganelli e Taylor Mega, shopping insieme da Chanel: critiche per il lusso sfrenato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

insieme in un pomeriggio di shopping sfrenato nella boutiquedi Milano.Una coppia inedita quella formata dalla signorae la showgirl 25enne fino allo scorso anno sconosciuta ai più ma ormai conosciuta anche in Italia dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi e reduce da una settimana nella casa del Grande Fratello L'incontro tra le due, che potrebbero aver stretto amicizia dietro le quinte di Ciao Darwin, il programma di Paolo Bonolis di cui Taylor Mega è stata ospite nella puntata dedicata alle "Giuliette contro Messaline". Lo shopping sfrenato è stato documentato da numerose storie su Instagram in cuisi fa consigliare daper l'acquisto di una borsa.Oltre alla passione per le borse, le due bionde hanno un'altra cosa in comune: la capacità di attirare critiche relative a quello che per molti è uno stile di vita volto ad ostentare ricchezza.riesce a guadagnare cifre astronomiche grazie al suo ruolo di influencer, un solo post su Instagram può fruttarle anche 8mila dollari, mentreè un'imprenditrice a capo di una società di produzione televisiva. Entrambe spendono i loro soldi come meglio credono e non hanno problemi a mostrarlo sui social, un atteggiamento che anche stavolta non è passato inosservato ai follower. Ma anche stavolta sia la Bruganelli che la Mega non ne hanno fatto un dramma, ormai abituate a guardare e passare oltre.