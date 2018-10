Sonia Bruganelli e Bonolis più innamorati che mai: foto e dichiarazione d'amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, una storia d'amore che solo pochi giorni fa era stata messa in discussione dai fan e che oggi si riscopre più stabile che mai (ve lo avevamo raccontato su Leggo.it in questo articolo. È stata proprio, moglie di, a fugare ogni dubbio sulla stabilità del suo matrimonio con una foto pubblicata suin cui fa una bella dedica al marito.scrive: «Del passato dovremmo ricordare i suoi fuochi e non le sue ceneri». Poi aggiunge l'hashtag #ilmiomiglioreamico, ed è proprio questo dettaglio che fa apprezzare particolarmente la dedica ai fan, che riconoscono l'importanza di tale ruolo.non solo è il padre dei suoi tre figli, ma è anche da vent'anni il suo compagno di vita al quale è legata da un rapporto di stima e fiducia, oltre che d'amore.I follower die fan dihanno apprezzato la foto in cui è immortalato il momento di un romantico brindisi a due, anche se qualcuno fa notare al conduttore il cui ritorno in tv è più atteso che mai che un sorriso in più non avrebbe guastato.