Soleil Sorgè dice basta e lascia Jeremias Rodriguez: «Questa volta non torno più»

Sembra che sia definito l’addio fra Jeremias Rodriguez , fratello di Belen e Cecilia e la fidanzata. I due si sono innamorati durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e da tempo si parlava di una crisi.A dare la notizia il settimanale “Spy”, che titola con le parole di Soleil: “”, promettendo di raccontare i retroscena sull’addio. Da tempo i due non pubblicano foto assieme e ultimamenteha condiviso suuna frase che molti hanno letto come un addio: “La corsa è lunga – ha scritto sul social - e, alla fine, è solo con te stesso”.Qualche giorno fa Cecilia è stata sopite di “Caterina Balivo” a “Vieni da me” e interrogata sulla love story del fratello con Soleil è stata molto titubante (“Credo si sì, non lo so… Non so”) ma alla fine ha smentito le voci su una crisi, confermando i fidanzamento in corso.