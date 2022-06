Soleil Sorge e Dayane Mello, sempre più inseparabili: insieme a Tenerife per amore e lavoro

Insieme in Spagna. Tornano a far parlare di sè le due ex gieffine Dayane Mello e Soleil Sorge. Le due sexy amiche sono volate a Tenerife, una delle mete più ambite delle Isole Canarie. Il pubblico già era a conoscenza della loro profonda amicizia che, in questi giorni, si sta dimostrando solida. E chissà che, in vista estate 2022, le due potrebbero diventare protagoniste di più incontri insieme, per la gioia di fan e paparazzi.

Le due modelle, inoltre, sembrano sia legate anche dal punto di vista lavorativo. Come emerge dagli ultimi post condivisi su Instagram, Dayane Mello si mostra in un video pubblico che la immortala con un bikini dorato, che porta la firma del nuovo brand di beachwear ideato da Soleil Sorge, ovvero State of mind. Dunque, sembra che Dayane si sia resa disponibile nel ruolo di brand-ambassador per il marchio di Soleil.

