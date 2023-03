Sofia Goggia e Massimo Giletti, la sciatrice rompe il silenzio: «Stiamo parlando del niente»

Sofia Goggia va giù dritta. Veloce, come sempre. E non guarda in faccia nessuno. Nemmeno Massimo Giletti. Dalle piste di neve alle riviste di gossip per un presento flirt con il conduttore di Non è l'Arena. Tutto inventato? Niente di vero?

Ilary Blasi, la serata al Cirque du Soleil con i figli: ma dov'è Bastian?

Il gossip

Al settimanale Oggi, la campionessa del Mondo di sci salta lungo: «Stiamo parlando del niente di niente. Io capisco la dinamiche della comunicazione, da una mezza frase in una intervista televisiva si mette in moto la macchina del gossip. Come quando si diffuse la voce che sarei andata a Sanremo ma io non avevo nemmeno mai parlato con Amadeus...».

Argomento chiuso? No per niente: «Aggiungo una cosa: credo fermamente che quando una persona parla di te non qualifica te ma definisce molto più sé stessa. Punto».

Sembra essere un messaggio nemmeno in codice di Sofia Goggia che vuole pensare solo a sciare, a continuare a vincere, magari ascoltando Tango di Tatanai, uno delle sue canzoni preferite insieme a quelle di Marco Mengoni.

«Io sono così, molto pura, sincera e autentica. Nella vita mi sono dovuta conquistare tutto con molta fatica, anche partendo da una posizione svantaggiata a livello fisico. Non è stato semplice. Una cosa è certa, io sono definita solo e solamente da me stessa. Non potrei mai essere definita da altri. Che il mio nome venga associato a quello di qualcun altro, anche no...».

La solitudine

Sofia Goggia ripete ancora che viaggia tantissimo, che non ha tempo per nulla. Ripete anche che la solitudine fa parte di lei: «Io sono solissima. Lo considero un vuoto che va ascoltato e non riempito a vanvera. Della voragine della solitudine a volte farei anche a meno, eh. Però ho capito che solo affrontandola riesco poi a stare meglio con me stessa».

Domanda del settimanale Oggi: Il suo motto Only The Brave (solo i coraggiosi) come è nato?

«Anni fa mi ero invaghita di un uomo ma non avevo il coraggio di dichiararmi. Una sera una mia amica mi dice: dai Sofi, only the brave, vai a parlarci. È diventata la mia massima, una sintesi della mia caratteristica sugli sci, il fatto di osare, di metterci sempre coraggio».

E com’è andata poi con quell’uomo? «Gli ho parlato ma a distanza di tempo, troppo tempo, ormai il treno era già passato...».