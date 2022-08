Sofia Crisafulli, la star TikToker 18enne diventa mamma: «Sei la mia gioia più grande»

La star di TikTok, Sofia Crisafulli è diventata mamma. La 18enne vanta 1,8 milioni di followers e più di un milione di seguaci su Instagram. Nonostante la giovane età, la bella Sofia annuncia sui social la nascita del piccolo Thiago definendolo la sua "gioia più grande". La foto la ritrae nel letto d'ospedale mentre coccola tra le braccia il suo bambino, spunta una minuscola manina che le stringe il dito.

La dolce dedica al piccolo Thiago

Lo scorso febbraio l'influencer annunciava la gravidanza, parlando di un profondo dolore che l'aveva colpita in concomitanza della notizia. Non è chiaro se il padre del bebé sia rimasto al loro fianco. Con questo commovente post Sofia spiega di aver affrontato un parto difficile ma che è pronta a donare al suo primo figlio tutto l'amore che ha: «Alle 12.06 sei nato tu, sei la mia gioia più grande. Avrei tante cose da dire, talmente tante che non riuscirei nemmeno a scriverle, ma proverò a limitarmi. Non sono stati momenti semplici per noi, non lo erano nemmeno quando tu eri un esserino dentro di me, però mi hai aiutata tanto a superare tutto quello che stavo passando, sei stata la mia ancora ancor prima di nascere, sapevo che tutto quello che facevo, o che subivo, condizionava il tuo bene, e mi sono rimboccata le maniche affinché tu potessi stare il più tranquillo possibile. Non è stato facile per me portarti alla luce, e anche tu hai fatto tanta fatica, io continuavo a ripetere di non potercela fare, che ero esausta, ma grazie a Dio ce l’abbiamo fatta. Adesso mi riempi il cuore di gioia ogni volta che ti guardo, vorrei sapessi quanto mi sono innamorata di te, quanto ho fatto e farò per te e quanto darei la vita per proteggerti. Le cose qui fuori non sono così rose e fiori come avrei voluto fosse per te, ma mi impegnerò affinché tu possa vivere al meglio, te lo prometto. Il “Ti amo” più sincero lo dedico a te, per sempre, la tua mamma».

Sofia Crisafulli ha scritto su Instagram un messaggio anche ai propri follower, da giorni in attesa della lieta notizia, chiedendo un po’ di pazienza per i prossimi giorni di assenza: «Ho bisogno di riprendermi e di far subire a Thiago il minor stress possibile, vi voglio bene, spero capirete la situazione».