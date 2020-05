Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes è addio?: «E' una cosa fresca, ho già detto troppo...»

Dopo sette anni di relazione sembra arrivata al capolinea la storia fra Sofia Bruscoli e l’ex protagonista di “Uomini e donne” di Maria De Filippi, il tronista Marcelo Fuentes. I due hanno anche una figlia, Nicole.

Amore finito quindi, secondo quanto riportano le indiscrezioni di “Nuovo”. La modella e attrice avrebbe tuonato “L’ho sopportato e supportato per troppo tempo. Ora basta”, per poi confidare in un’intervista telefonica: “E’ una cosa fresca, ho già detto troppo”.



Una volta nata la figlia Nicole Brigitta ha scelto di dedicarsi alla famiglia mettendo da parte il mondo dello spettacolo: “Lo rifarei – aveva fatto sapere – Ho voluto seguire in prima persona la crescita di mia figlia. Non ho mai voluto una tata. Di lei ci siamo sempre occupati Marcelo e io”.



La decisone però, sarebbe fra la causa della rottura, a cui andrebbe aggiunta la convivenza forzata costretta dalle norme sulla lotta al coronavirus. Una notizia però per ora non confermata dalle pagine social dei diretti interessati…

