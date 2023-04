Giulia Cavaglià in ritardo, perde il volo e inveisce contro l'hostess: «Mi ha fatto tornare gli attacchi di panico». I video dell'ex tronista virali

Finisce male il rientro dal week-end di Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, da Barcellona. L'influencer rimane bloccata all'aeroporto e racconta la sua vicenda sui suoi profili social. «Praticamente è successo che siamo qua, siamo arrivati qua al gate con quattro minuti di ritardo. E non ci fanno passare raga!». Poi si corregge e dice: «Cioè, non ci fanno passare per tre minuti di ritardo al gate, tre! Le persone sono ancora lì che stanno imbaracando». E minaccia di fare una petizione contro la compagnia aerea. «Non ho parole! Non ho parole!».

La rabbia di Giulia Cavaglià sui social

Un rifiuto che ha scatenato l’ira della ragazza che ha cominciato a inveire contro la hostess che le ha impedito l’accesso e la compagnia aerea con la quale aveva prenotato il volo di ritorno.

Subito dopo, Giulia torna sui social e se la prende con la hostess di terra: «Vi dico solo che non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome per fare una lettera di richiamo». Inarrestabile l'ex tronista continua: «Complimenti, veramente. Ottimo lavoro. Ci sono ancora persone che stanno aspettando il volo che non è ancora partito. Il volo non è ancora partito e se va bene sarà pure in ritardo, perché doveva partire a 40 e non è ancora partito».

Le accuse contro l'hostess

Ma non è tutto. «Sono tornata ad avere gli attacchi di panico». L'influencer si riprende mentre ha il volto provato e sta quasi per piangere. «Perdere un volo non è la fine del mondo. Ritornare ad avere attacchi di ansia e panico per colpa di una hostess di m non lo trovo giusto».

I video in un attimo sono diventati virali e sono tantissimi gli utenti che le hanno fatto notare che in realtà il motivo per cui non è stata fatta imbarcare è semplicemente perchè era lei ad essere in ritardo e questo è un elemento sufficiente per bloccare l'accesso al gate. «Il rispetto lo devi avere te, nei confronti delle hostess, arrivando puntuale. Svegliati» e ancora «Se c'è un orario di chiusura va rispettato, perché gli altri che sono li in orario non devono aspettare i vostri comodi. «È giusto che non l'abbiano fatta entrare, se vuole fare come le pare prenotasse un volo privato». Sono tantissimi i commenti: prima dice siamo arrivati 4 minuti in ritardo, poi dice eravamo lì seduti vicino al gate da 2 ore e aspettavamo si smaltisse la fila»