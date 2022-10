Enrica Bonaccorti e la foto con il volto tumefatto: cos'è successo

Volto tumefatto, occhi lucidi, capello spettinato. Enrica Bonaccorti pubblica una foto da un letto di ospedale e preoccupa i fan: pochi giorni prima della sua apparizione a Pomeriggio5, la conduttrice resta coinvolta in un incidente domestico dal quale riporta gli evidenti segni di una caduta in volto, oltre che una brutta frattura alla spalla.

Enrica Bonaccorti e la foto con il volto tumefatto dopo l'incidente

«Realtà truccata! Non mi ha menata nessuno…» sdrammatizza la Bonaccorti, pubblicando prima una foto del volto con i lividi e poi una perfettamente in ordine con trucco e parrucco sistemati per l'occasione. «Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla, ma fra poco ci vediamo a Pomeriggio5 grazie al prof Di Giacomo che mi ha operata e a Paoletta Carrizo che mi ha truccata!».

Il post della conduttrice è stato subito commentato con molto affetto da parte di protagonisti del mondo della tv, da Maria Teresa Ruta a Yvonne Sciò e Sandra Milo, che si sono strette all'amica in un abbraccio virtuale. Sostegno anche da parte dei follower che le hanno fatto gli auguri di pronta guarigione.

Non è la prima volta che Enrica Bonaccorti resta vittima di un incidente. Nell'estate 2021 la conduttrice si era fratturata il polso destro ed era a tornata a casa dall'ospedale con tutto il braccio ingessato. L'episodio la costrinse a indossare il gesso per diverso tempo, per fortuna la guarigione fu completa.