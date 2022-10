Belen, la dolce dedica a Stefano De Martino: «Quanto fa sorridere...». Ma poi scatta la frecciatina

L'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino procede a gonfie vele. A confermarlo sono gli stessi marito e moglie, che sui social condividono spesso scatti o video che li ritraggono insieme nei loro momenti romantici.

L'ultima conferma arriva da Belen, che approfitta di una storia Instagram nella quale scrive una dolce dedica per il marito e ne approffita per invitare i follower a sintonizzarsi su Rai2 con l'appuntamento settimanale di Stasera tutto è possibile con alla conduzione il marito Stefano.

Cosa ha scritto

Parole al miele quelle di Belen. La showgirl argentina non si perde nemmeno un appuntamento del marito, è la sua prima sostenitrice e per dimostrarlo ha condiviso su Instagram una scena del conduttore mentre strappa qualche risata al pubblico tanto affezionato e come didascalia ha aggiunto: «Adesso su Rai Due… Mio marito vi fa sorridere, quanto fa sorridere “quasi sempre” anche me! Con Stasera tutto è possibile!».

Parole romantiche e piene d'amore, anche se l'espressione aggiunta tra virgolette intende sottolineare che in casa De Martino - Rodriguez non mancano momenti di tensione, come in una qualsiasi famiglia. Del resto, "l'amore non è bello se non è litigarello", cantava Jimmy Fontana...