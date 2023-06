Aurora Ramazzotti super mamma, non lascia mai solo Cesare Augusto

Gioie e fatiche di essere mamma. Ogni giorno per Aurora Ramazzotti è una nuova scoperta. Una piacevole sorpresa in un ruolo che ha felicemente scelto grazie anche al suo Goffredo.

La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, è diventata madre da poco, dal 30 marzo, e come mostrano le foto di Dipiù Tv giorno dopo giorno sta scoprendo cosa vuol dire essere diventata una giovane mamma.

Aurora da sempre stella dei social si è mostrata con semplicità in alcuni momenti della sua nuova vita da madre con il suo piccolo Cesare Augusto sempre con lei.

A far la spesa al supermercato mentre dorme nel marsupio poi anche dal parrucchiere. Perché una mamma non deve mai rinunciare a se stessa, alla cura del suo corpo. E allora ecco Aurora mentre impegnata tra tinta ai capelli e la pedicure. Ma anche lì Aurora dimostra di non perdere tempo e allatta il suo bambino tranquillamente.

Ma poi c'è anche il suo Goffredo, una foto dove sono abbracciati, felici come la prima volta che si sono incontrati. «Un istante di tenerezza - scrive Dipiù Tv - uno di quei momenti che con l’arrivo di un neonato diventano più difficili da trovare». Ma quanto pare loro ci sono riusciti. Grazie anche a nonna Michelle e nonno Eros che fanno a gara per tenere il loro nipotino.