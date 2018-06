Siria De Fazio dopo l'operazione: «Mi sembra di vedere un’altra persona»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – “Stento a riconoscermi quando mi guardo allo specchio mi sembra di vedere un’altra persona”, un nuovo volto per, dopo l’alla quale si è sottoposta a novembre e che le ha trasformato la bocca. Il peggio è stato superato: “Devo ancora abituarmi al mio nuovo look, ma sono contenta di come sono andate le cose".Alla base c'erano problemi di salute: "Quando ho deciso di operarmi - ha spiegato a "Nuovo" - non l'ho fatto per una questione estetica ma per problemi di salute: ho sofferto di anoressia per tanti anni, e questa malattia ha reso le ossa, comprese quelle del viso, molto fragili. In più il fatto che lavorassi come mangiafuoco, mi ha causato alcuni piccolissimi calli in bocca e quindi ho dovuto fare una serie di micro interventi anche per risolvere questo problema. La mandibola, poi, era spostata indietro di un centimetro rispetto alla I normalità. E questo mi causava, oltre allo slittamento in avanti dei denti, mal di testa, problemi di masticazione, di respirazione e dì postura”.Prima aveva ritoccato il naso: “Ho rifatto naso sùbito dopo la partecipazione al Grande fratello: quella è stata una scelta estetica perché il naso di prima non mi piaceva e credo che questo ritocco abbia migliorato la mia immagine. Però non voglio rifare altro: per il momento mi fermo con gli interventi”.