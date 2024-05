Jannik Sinner pazzo di Anna Kalinskaya, l'ex Maria Braccini scaricata dopo Miami: lei ha lasciato la casa di Montecarlo. I fan: «Vendicati come Ilary Blasi»

A guardare Jannik Sinner a volte viene il dubbio che possa provare delle emozioni come tutte le persone normali. Dopo la vittoria del suo primo slam, lo scorso gennaio a Melbourne, non ha reagito come tanti colleghi che si sono lasciati andare a pianti liberatori. Semplicemente, ha alzato la coppa e si è subito proiettato al prossimo impegno. Quasi un «robot», come lo ha definito qualcuno. Per questo, fa un effetto un po' strano vedere come si è invece lasciato travolgere dalla passione per la sua collega Anna Kalinskaya (ieri era anche in tribuna per fare il tifo per lei al Roland Garros). Così a domanda precisa, sapendo che non poteva più nascondersi, ha potuto solo confermare: «Sì, stiamo insieme, ma non dirò altro su questo». Il non detto, è che c'è di mezzo la terza incomodo, Maria Braccini. La sua fidanzata storica rimasta al suo fianco fino al torneo di Miami, che si è tenuto tra fine marzo e inizio aprile. Poi, qualcosa si è rotto.

La rottura con Maria Braccini

La storia di Jannik Sinner con Maria Braccini, modella italiana di 23 anni, aveva già avuto degli alti e bassi. I due, a quanto si è appreso, si sono lasciati per un periodo lo scorso anno, per poi ritrovarsi. Lei era stata al suo fianco alle finals di Torino. Come testimoniato dalla ragazza sui social, lo aveva accompagnato anche in Florida a Miami, ultimo torneo vinto quest'anno da Sinner. Al ritorno in Europa, è arrivata la rottura e l'addio.

Nell'ultimo periodo vivevano insieme nella casa di Sinner a Montecarlo. Casa che lei ha chiaramente lasciato facendo ritorno in Italia. Non è chiaro se abbia scoperto di Anna Kalinskaya dai giornali, come ha detto qualcuno, o se invece i due avessero rotto già da qualche settimana.

Lei, che ultimamente era tornata più attiva sui social (ma sempre con discrezione per rispettare il volere del tennista), dall'ultimo post si è chiusa nel silenzio. A parlare per lei però sono decine di fan che stanno inondando la sua pagina Instagram: «Ho letto la notizia...spiace ma da una parte sono felice. Credo che, situazione economica/di prestigio a parte, tu possa avere moooolto di più e non prendiamoci in giro che la riservatezza non c'entra nulla», si legge. E ancora: «Amo prenditi la tua vendetta e raccontaci tuttooooo!!!! Stile Blasi», ha scritto un altro utente. Chissà se tornerà a far parlare di sé per questa vicenda.

Chi è Anna Kalinskaya

Anna Kalinskaya è una talentuosa tennista russa nata il 2 dicembre 1998 a Mosca (25 anni) e, nonostante una carriera costellata da vari infortuni, sta attraversando un periodo positivo che l'ha portata a raggiungere il suo miglior ranking in carriera: la 24esima posizione nella classifica WTA lo scorso febbraio. Attualmente è la numero 24. Kalinskaya, pur non avendo ancora conquistato un titolo nel singolare del circuito maggiore, ha vinto tre tornei di doppio.