Di Pasquale estate hot: nella spiaggia dei nudisti con la sexy fidanzata Melody

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMENTERA – Un’estateper. Il ballerino “Ballando con le stelle”, talent condotto da Milly Carluccci, che ha deciso di partire alla volta di Formentera per le vacanze estive.Ad accompagnarlo, flirt ipotetici a parte, la nuova compagnia, Melodt Raquel, 28 anni, musicista.La coppia, fotografata da “Diva e donna” scegli la spiaggia dei nudisti e i due non ci mettono molto a togliersi i costumi per trascorrere una giornata hot in libertà.